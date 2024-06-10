Шойгу встретился в Москве с главой МИД Турции Фиданом

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее состоялась встреча Шойгу с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Стороны обсудили противодействие вмешательству западных стран во внутренние дела государств. В ходе встречи речь шла и о взаимодействии правоохранителей, а также в области информационной безопасности.

Шойгу отметил, что в Москве дорожат отношениями, сложившимися между двумя государствами, а также между российским и сербским народами.