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Радиоперехваты показали намеренную неизбирательность обстрелов ВСУ

Российские военные в Белгородской области перехватили переговоры украинских националистов, которые свидетельствуют, что противник бил по квадратам наугад.
2024-05-31 15:18:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Киевские формирования, обстреливая Белгородскую область, наносили удары по площадям, а не конкретным целям. О террористических намерениях украинской стороны говорят радиоперехваты с переговорами националистов в радиоэфире.

Как утверждает Министерство обороны РФ, из разговоров боевиков следует, что по территории Белгородской области артиллерия ВСУ наносила неизбирательные удары.

«В радиоперехватах есть, проскальзывает у них, что они отрабатывают по квадратам. У них часто нет никакой конкретной цели. Мы, когда переводим это все на нормальный язык, мы понимаем, что он просто бьет по квадратам, по площадям», - рассказал заместитель командира разведывательного батальона с позывным Шелби.

Разведчики армейского спецназа группировки войск «Север» приступили к боевой работе на данном направлении 1,5 месяца назад. Собирались данные о направлении, местности, инженерных сооружениях ВСУ и минных полях.

Ежедневно военные заходили на территорию противника, проводили разминирование, собирали информацию об оборонительном потенциале ВСУ, укреплениях и огневых точках. Выявленные данные передавались командованию. В результате работы группировки войск «Север» стало продвижение в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #МО РФ #СВО #радиоперехваты
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