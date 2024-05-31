Киевские формирования, обстреливая Белгородскую область, наносили удары по площадям, а не конкретным целям. О террористических намерениях украинской стороны говорят радиоперехваты с переговорами националистов в радиоэфире.

Как утверждает Министерство обороны РФ, из разговоров боевиков следует, что по территории Белгородской области артиллерия ВСУ наносила неизбирательные удары.

«В радиоперехватах есть, проскальзывает у них, что они отрабатывают по квадратам. У них часто нет никакой конкретной цели. Мы, когда переводим это все на нормальный язык, мы понимаем, что он просто бьет по квадратам, по площадям», - рассказал заместитель командира разведывательного батальона с позывным Шелби.

Разведчики армейского спецназа группировки войск «Север» приступили к боевой работе на данном направлении 1,5 месяца назад. Собирались данные о направлении, местности, инженерных сооружениях ВСУ и минных полях.

Ежедневно военные заходили на территорию противника, проводили разминирование, собирали информацию об оборонительном потенциале ВСУ, укреплениях и огневых точках. Выявленные данные передавались командованию. В результате работы группировки войск «Север» стало продвижение в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.