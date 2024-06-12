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Вильфанд предупредил москвичей о трехдневных осадках с «пульсациями»

Осадки прекратятся в ночь на пятницу 14 июня, в выходные будет преобладать солнечная погода без осадков.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 08:26:33
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress © Видео: ТРК "Звезда"

В Москве пройдут прекращающиеся осадки с «пульсациями» с вечера вторника 11 июня по утро четверга 13 июня, они будут сопровождаться теплой погодой. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По оценкам, выпадет от 40 до 70 миллиметров осадков. Если учесть, что климатическая норма июня - 76-80 миллиметров, то получается, что от 50 до 90% осадков всего за эти три дня выпадет», - сказал специалист.

При этом синоптик предупредил об отдельных подтоплениях. Подобная дождливая погода завершится в ночь на пятницу 14 июня, и уже во второй половине пятницы и в выходные будет преобладать солнечная погода без осадков.  

«Начиная с четверга, особенно с пятницы температура будет несколько ниже, она будет всего на 1 градус превышать норму... это значит, что... будет диапазон +21-26. Все равно теплая погода да еще и с солнышком», - добавил Вильфанд.

Тем не менее таких высоких для этого периода времени температур, как в начале недели, уже не будет.

Напомним, накануне вечером столица стояла в 9-балльных заторах из-за сильного ливня. Местами в Москве подтопило улицы, основные пробки наблюдались в центре города.

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