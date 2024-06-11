Москва встала в 9-балльных заторах из-за сильного ливня

Москва во вторник встала в 9-балльных заторах из 10 возможных после сильного ливня. Прямо сейчас сервис показывает 8 баллов, но полностью ситуация нормализуется к 9 часам вечера.

Местами в столице подтопило улицы. Самые серьезные пробки, как всегда, наблюдаются в центре города.

Синоптики ожидают, что сегодня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Ожидаются ливни, грозы, в некоторых районах возможен даже град.

Прошлой ночью в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Интенсивные осадки ожидаются и в среду.