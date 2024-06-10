МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского в Московской области

Андрей Белоусов вручил государственные награды участникам спецоперации и пожелал им скорейшего восстановления.
2024-06-10 15:56:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Об этом сообщает МО РФ. 

Там он пообщался с руководством госпиталя и врачебным составом, обсудив перспективы развития лечебно-диагностической базы. Также он отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей - это должно сказаться на скорейшем восстановлении здоровья военнослужащих.

При этом Белоусов ознакомился с уникальной гибридной операционной, в которой хирурги могут проводить несколько операций одновременно. Благодаря ее высокотехнологичному оборудованию с начала спецоперации удалось выполнить более 300 операций на сердце, причем многие из прооперированных уже вернулись в строй. 

Андрей Белоусов в ходе визита вручил госнаграды участникам спецоперации. Также он поблагодарил их за службу, пожелав скорейшего восстановления. 

Кроме этого, министр поздравил с Днем медицинского работника врачебно-сестринский персонал госпиталя, вручив им государственные и ведомственные награды. Белоусов поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд, профессионализм и верность долгу.

Ранее Белоусов заявил, что ВС РФ взяли под контроль 880 кв. км территории в этом году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Медицина #Госпиталь имени Вишневского #рабочая поездка #Андрей Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 