Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского в Московской области

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Об этом сообщает МО РФ.

Там он пообщался с руководством госпиталя и врачебным составом, обсудив перспективы развития лечебно-диагностической базы. Также он отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей - это должно сказаться на скорейшем восстановлении здоровья военнослужащих.

При этом Белоусов ознакомился с уникальной гибридной операционной, в которой хирурги могут проводить несколько операций одновременно. Благодаря ее высокотехнологичному оборудованию с начала спецоперации удалось выполнить более 300 операций на сердце, причем многие из прооперированных уже вернулись в строй.

Андрей Белоусов в ходе визита вручил госнаграды участникам спецоперации. Также он поблагодарил их за службу, пожелав скорейшего восстановления.

Кроме этого, министр поздравил с Днем медицинского работника врачебно-сестринский персонал госпиталя, вручив им государственные и ведомственные награды. Белоусов поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд, профессионализм и верность долгу.

Ранее Белоусов заявил, что ВС РФ взяли под контроль 880 кв. км территории в этом году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.