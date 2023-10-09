ФСБ завело дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова*

Как сообщили в ФСБ, адвокат подозревается в госизмене в форме перехода на сторону противника.

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Федеральная служба безопасности России начала следствие по делу о государственной измене бывшего адвоката Ильи Новикова*. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно информации ФСБ, адвокат в 2021 году покинул территорию России и проживал в Киеве. После начала СВО он добровольно вступил в силы территориальной обороны, где ведет пропагандистскую деятельность и участвует в боевых действиях. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника).

«Установлено, что Новиков И. С. после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», - отметили в ЦОС.

Ранее сотрудники УФСБ России на Сахалине задержали местного жителя, планировавшего содействовать сцеслужбам Украины. На него было заведено уголовное дело.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.