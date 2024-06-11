Местные жители назвали «арт-объектом» новый зеркальный забор в Химках

Местные жители подмосковных Химок назвали «арт-объектом» новый зеркальный забор, которым «замаскировалась» администрация округа, они положительно отреагировали на новое сооружение, многие даже подходили, чтобы сфотографироваться. Своим мнением жители поделились с корреспондентом «Звезды».

«Необычный, интересный... Во всяком случае, внимание очень привлекает, хочется подойти и посмотреть», - сказала местная жительница Елена.

При этом некоторые выразили опасение, что по неосторожности есть риск врезаться в этот забор в темное время суток, так как не всегда можно понять, что перед тобой не продолжение сквера, а забор.

«С другой стороны, мне кажется, что если быть невнимательным на каком-то электросамокате или велосипеде, особенно в ночное время, то можно в него прям хорошо влететь», - выразил свое мнение Денис.

В качестве плюса подобного вида забора опрошенные назвали более «объемный» вид сквера, благодаря зеркалам зелень парка кажется еще больше. Однако еще один пункт, который волнует местных жителей, это поддержание внешнего вида забора.

«Это достаточно хорошая идея, такое визуальное расширение нашей аллеи. Было бы здорово, если бы за ним в дальнейшем ухаживали, и будет тогда все замечательно», - сказала местная жительница Ксения.

В администрации Химок отказались комментировать «Звезде» новый забор, за которым «исчезло» их здание. Ранее стало известно, что в забор уже врезаются птицы.

Зеркальная поверхность заменила глухой серый забор, который окружал здание до этого.