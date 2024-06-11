МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Местные жители назвали «арт-объектом» новый зеркальный забор в Химках

По мнению местных жителей, подобный забор - это хорошая идея, но пугает риск врезаться по неосторожности в ночное время суток, особенно если передвигаться на самокате или велосипеде.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 16:24:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Местные жители подмосковных Химок назвали «арт-объектом» новый зеркальный забор, которым «замаскировалась» администрация округа, они положительно отреагировали на новое сооружение, многие даже подходили, чтобы сфотографироваться. Своим мнением жители поделились с корреспондентом «Звезды».

«Необычный, интересный... Во всяком случае, внимание очень привлекает, хочется подойти и посмотреть», - сказала местная жительница Елена.

При этом некоторые выразили опасение, что по неосторожности есть риск врезаться в этот забор в темное время суток, так как не всегда можно понять, что перед тобой не продолжение сквера, а забор.

«С другой стороны, мне кажется, что если быть невнимательным на каком-то электросамокате или велосипеде, особенно в ночное время, то можно в него прям хорошо влететь», - выразил свое мнение Денис.

В качестве плюса подобного вида забора опрошенные назвали более «объемный» вид сквера, благодаря зеркалам зелень парка кажется еще больше. Однако еще один пункт, который волнует местных жителей, это поддержание внешнего вида забора.

«Это достаточно хорошая идея, такое визуальное расширение нашей аллеи. Было бы здорово, если бы за ним в дальнейшем ухаживали, и будет тогда все замечательно», - сказала местная жительница Ксения.

В администрации Химок отказались комментировать «Звезде» новый забор, за которым «исчезло» их здание. Ранее стало известно, что в забор уже врезаются птицы.

Зеркальная поверхность заменила глухой серый забор, который окружал здание до этого.

#Подмосковье #наш эксклюзив #администрация #Химки #зеркальный забор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 