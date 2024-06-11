В Химках за зеркальным забором «исчезло» здание администрации

В подмосковных Химках с главной площади города «исчезло» здание местной администрации. Чиновники огородились двухметровым зеркальным забором, который можно запросто не заметить, особенно в темное время суток.

Маскировка удалась настолько, что местные жители пришли в шок. Если раньше люди жаловались на глухой серый забор, то теперь они опасаются, что можно врезаться в ослепительное ограждение.

По словам местных жителей, в зеркальный забор уже начали врезаться птицы.

Власти города пока никак не прокомментировали архитектурное новшество.