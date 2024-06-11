NYP: пограничники в Калифорнии будут депортировать мигрантов из России

Нелегальных мигрантов из России после задержания будут немедленно выдворять из США. Такое указание получили калифорнийские пограничники, сообщает газета New York Post. Аналогичные меры будут применяться и к мигрантам из Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Все остальные задержанные мигранты более чем из 100 стран могут находиться в стране на время разбирательства их дел, уточняется в публикации.

Действие документа распространяется на пограничный сектор Сан-Диего. Этот район является самым загруженным для нелегальных пересечений границы в США. За прошлые выходные зарегистрировано более 10 000 случаев прохода южной границы.

Ранее президент США Джо Байден ввел временный запрет на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой.