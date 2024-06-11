МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу назвал ядерные учения адекватной реакцией на действия Запада

Сергей Шойгу напомнил, что страны Запада поддерживают террористический киевский режим.
Тимур Шерзад 2024-06-11 14:12:47
© Фото: РИА Новости, пресс-служба МО РФ

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу охарактеризовал нестратегические ядерные учения ВС РФ как адекватное реагирование на поддержку Западом террористического киевского режима. 

«Учения - адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», - отметил он в интервью «Российской газете».

Также Шойгу отметил, что проведением этих учений Россия отреагировала на наращивание у ее границ военного потенциала стран НАТО. При этом Сергей Шойгу квалифицировал эту реакцию как сдержанную. 

Шойгу добавил, что все большее число стран понимает, что к деградации ситуации в сфере безопасности привело именно безответственное поведение Соединенных Штатов.

#Сергей Шойгу #Украина #Запад #ядерные учения #Киевский режим
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 