Шойгу назвал ядерные учения адекватной реакцией на действия Запада

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу охарактеризовал нестратегические ядерные учения ВС РФ как адекватное реагирование на поддержку Западом террористического киевского режима.

«Учения - адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», - отметил он в интервью «Российской газете».

Также Шойгу отметил, что проведением этих учений Россия отреагировала на наращивание у ее границ военного потенциала стран НАТО. При этом Сергей Шойгу квалифицировал эту реакцию как сдержанную.

Шойгу добавил, что все большее число стран понимает, что к деградации ситуации в сфере безопасности привело именно безответственное поведение Соединенных Штатов.