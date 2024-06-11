Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

В авиакатастрофе погиб вице-президент Малави Саулос Чилима. Сегодня спасатели обнаружили обломки самолета, на котором находился чиновник. Об этом заявил президент страны Лазарус Чаквера, сообщает ТАСС.

«Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли», - заявил лидер Малави во время обращения к нации.

Отмечается, что обломки самолета нашли в лесу Чикангава. Поисково-спасательная операция осложнялась густой растительностью и очень влажной погодой.

Напомним, самолет Сил обороны Малави, на котором находились Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров после вылета из столицы Лилонгве в минувший понедельник утром. Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны.