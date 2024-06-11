Корабли СФ приступили к учениям по применению ракет в Атлантике

Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота приступила к учениям по отработке применения высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом сообщает Минобороны России.

В состав группы входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и многоцелевая АПЛ «Казань». Применение ракетного оружие проходит способом компьютерного моделирования.

Морские цели обозначают корабельные группировки условного противника, они находятся на удалении более чем 600 километров.

Несколько дней назад, как отметили в МО РФ, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода в Атлантике отработал отражение воздушной атаки. В ходе этой тренировки экипаж отточил взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня артустановками АК-192М и комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.