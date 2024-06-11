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Корабли СФ приступили к учениям по применению ракет в Атлантике

В состав разнородной тактической корабельной ударной группы входят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
2024-06-11 14:51:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота приступила к учениям по отработке применения высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом сообщает Минобороны России. 

В состав группы входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и многоцелевая АПЛ «Казань». Применение ракетного оружие проходит способом компьютерного моделирования.

Морские цели обозначают корабельные группировки условного противника, они находятся на удалении более чем 600 километров. 

Несколько дней назад, как отметили в МО РФ, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода в Атлантике отработал отражение воздушной атаки. В ходе этой тренировки экипаж отточил взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня артустановками АК-192М и комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям. 

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #фрегат #Атлантический океан #казань #Адмирал Горшков
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