Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов поучаствовал в торжественной церемонии встречи подлодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования Владивосток после выполнения задач боевой службы в Японском море. Также во встрече подлодки принимал участие и командующий ТОФ Виктор Лиина.

«Командование Тихоокеанским флотом, боевые товарищи, а также родственники подводников встречают их жареным поросенком. Традиции более 80 лет», - заметил корреспондент.

Он отметил боевые качества «Петропавловска-Камчатского», например, его способность работать как по подводным, так и по надводным целям, а также один из самых высоких уровней бесшумности в мире.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина отметил, что экипаж подлодки выполнил все поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что ВМФ России в этом году получит 50 новых кораблей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.