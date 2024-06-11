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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

В торжественной церемонии встречи подводников принял участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.
Максим Низкодубов 2024-06-11 10:54:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов поучаствовал в торжественной церемонии встречи подлодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования Владивосток после выполнения задач боевой службы в Японском море. Также во встрече подлодки принимал участие и командующий ТОФ Виктор Лиина.

«Командование Тихоокеанским флотом, боевые товарищи, а также родственники подводников встречают их жареным поросенком. Традиции более 80 лет», - заметил корреспондент.

Он отметил боевые качества «Петропавловска-Камчатского», например, его способность работать как по подводным, так и по надводным целям, а также один из самых высоких уровней бесшумности в мире. 

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина отметил, что экипаж подлодки выполнил все поставленные задачи. 

Ранее сообщалось, что ВМФ России в этом году получит 50 новых кораблей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#подлодка #Владивосток #Петропавловск-Камчатский #наш эксклюзив #Возвращение домой
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