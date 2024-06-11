Эксперт Сивков рассказал об особенностях тактического ядерного оружия

Цель учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - это отработка способов, форм и порядка перехода к применению тактического ядерного оружия в разных условиях, рассказал «Звезде» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Это достаточно сложный процесс, поэтому нужно его отработать.

Вторая цель - продемонстрировать Западу, который ведет против России гибридную войну, решимость применить ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

Так называемое тактическое ядерное оружие может применяться для нанесения решительного поражения крупным группировкам войск и особо важным объектам, которое дезорганизует действия войск противника. Кроме того, его могут применять для уничтожения наиболее опасных военных объектов противника - боевых кораблей, аэродромов тактической авиации, пусковых установок ракет, систем ПВО, предприятий военно-промышленного комплекса, рассказал эксперт.

«В Европе такое оружие может решать и стратегические задачи через уничтожение живой силы, его военно-промышленного и административно-политического потенциала», - рассказал Константин Сивков.

Условия для перехода к применению ядерного оружия у России четко определены в доктрине. Страны Запада продолжают разговоры о нанесении ударов по международно признанной территории России, такие ракетные удары уже наносятся по Белгородской области.

«И уже пошли разговоры о том, что F-16, которые якобы передадут Киеву, на самом деле будут действовать и базироваться с территории стран НАТО. Это означает, что страны НАТО, которые предоставляют свою территорию для действий против Российской армии, вступают в войну против России», - сказал эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе его отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.