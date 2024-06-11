МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Сивков рассказал об особенностях тактического ядерного оружия

Нестратегическое ядерное оружие могут применять против крупных группировок войск и опасных объектов противника, а также в стратегических целях в Европе.
Владимир Рубанов 2024-06-11 14:19:11
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Цель учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - это отработка способов, форм и порядка перехода к применению тактического ядерного оружия в разных условиях, рассказал «Звезде» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Это достаточно сложный процесс, поэтому нужно его отработать.

Вторая цель - продемонстрировать Западу, который ведет против России гибридную войну, решимость применить ядерное оружие, если возникнет такая необходимость.

Так называемое тактическое ядерное оружие может применяться для нанесения решительного поражения крупным группировкам войск и особо важным объектам, которое дезорганизует действия войск противника. Кроме того, его могут применять для уничтожения наиболее опасных военных объектов противника - боевых кораблей, аэродромов тактической авиации, пусковых установок ракет, систем ПВО, предприятий военно-промышленного комплекса, рассказал эксперт.

«В Европе такое оружие может решать и стратегические задачи через уничтожение живой силы, его военно-промышленного и административно-политического потенциала», - рассказал Константин Сивков.

Условия для перехода к применению ядерного оружия у России четко определены в доктрине. Страны Запада продолжают разговоры о нанесении ударов по международно признанной территории России, такие ракетные удары уже наносятся по Белгородской области.

«И уже пошли разговоры о том, что F-16, которые якобы передадут Киеву, на самом деле будут действовать и базироваться с территории стран НАТО. Это означает, что страны НАТО, которые предоставляют свою территорию для действий против Российской армии, вступают в войну против России», - сказал эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе его отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

#учения #Украина #наш эксклюзив #тактическое ядерное оружие #нестратегические ядерные силы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 