«Гиацинт-С» разгромил базу украинских БПЛА на Авдеевском направлении

Расчет российской самоходки «Гиацинт-С» поразил вражескую базу беспилотников. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, работающий в зоне специальной военной операции.
«Уничтожение пункта управления беспилотниками - это значимая и серьезная цель, говорят бойцы. Особенно сейчас, когда БПЛА - основная угроза», - заметил корреспондент.
Он добавил, что удар был нанесен по координатам, переданным воздушной разведкой. Российский дрон обнаружил «вкусную» цель и зафиксировал, как летящие снаряды «Гиацинта» планомерно разносили неприятельскую базу.
Также корреспондент отметил, что артиллерия на Авдеевском направлении работает очень активно и данные о целях на батарею приходят раз в 15-20 минут. А это значит, что у артиллеристов много работы, а у врага - разрушений.
Ранее сообщалось, что расчет российской самоходной установки «Мста-СМ2» уничтожил украинский «Град» в ДНР.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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