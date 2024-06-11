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«Гиацинт-С» разгромил базу украинских БПЛА на Авдеевском направлении

Пункт управления беспилотниками врага - серьезная и значимая цель в зоне специальной военной операции.
Андрей Лазарев 2024-06-11 14:02:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет российской самоходки «Гиацинт-С» поразил вражескую базу беспилотников. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, работающий в зоне специальной военной операции.

«Уничтожение пункта управления беспилотниками - это значимая и серьезная цель, говорят бойцы. Особенно сейчас, когда БПЛА - основная угроза», - заметил корреспондент. 

Он добавил, что удар был нанесен по координатам, переданным воздушной разведкой. Российский дрон обнаружил «вкусную» цель и зафиксировал, как летящие снаряды «Гиацинта» планомерно разносили неприятельскую базу. 

Также корреспондент отметил, что артиллерия на Авдеевском направлении работает очень активно и данные о целях на батарею приходят раз в 15-20 минут. А это значит, что у артиллеристов много работы, а у врага - разрушений. 

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходной установки «Мста-СМ2» уничтожил украинский «Град» в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #наш эксклюзив #Гиацинт-С #Авдеевское направление
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