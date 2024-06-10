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Расчет «Мста-СМ2» уничтожил украинский «Град» в ДНР

После наведения на цель расчет гаубицы, выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней расчет в момент попытки замаскироваться в лесополосе.
2024-06-10 11:47:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Расчет кочующей боевой машины РСЗО «Град» ВСУ был обнаружен на окраине населенного пункта Ямполь Краматорского района с помощью беспилотника. Дрон зафиксировал, что украинские националисты вели огонь по позициям ВС РФ.

Выпустив реактивные снаряды, ВСУшники покинули позицию и хотели замаскировать машину в лесном массиве, однако российские военные сорвали их планы. Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления. Артиллеристы открыли огонь по цели и уничтожили вражескую боевую машину вместе с расчетом.

«Мста-СМ2» - это новейшая модификация артиллерийской установки, разработанной в конце 1980-х годов. Отличается более высокой скорострельностью. Гаубица получила автоматизированную систему управления огнем. В ходе модернизации в САУ были существенно повышены уровень автоматизации процессов управления, которая обеспечивается в том числе цифровизацией аппаратуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #«Мста-С-М2» #СВО
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