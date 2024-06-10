Расчет «Мста-СМ2» уничтожил украинский «Град» в ДНР

Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» уничтожил РСЗО «Град» ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Расчет кочующей боевой машины РСЗО «Град» ВСУ был обнаружен на окраине населенного пункта Ямполь Краматорского района с помощью беспилотника. Дрон зафиксировал, что украинские националисты вели огонь по позициям ВС РФ.

Выпустив реактивные снаряды, ВСУшники покинули позицию и хотели замаскировать машину в лесном массиве, однако российские военные сорвали их планы. Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления. Артиллеристы открыли огонь по цели и уничтожили вражескую боевую машину вместе с расчетом.

«Мста-СМ2» - это новейшая модификация артиллерийской установки, разработанной в конце 1980-х годов. Отличается более высокой скорострельностью. Гаубица получила автоматизированную систему управления огнем. В ходе модернизации в САУ были существенно повышены уровень автоматизации процессов управления, которая обеспечивается в том числе цифровизацией аппаратуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.