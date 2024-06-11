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Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

Директор ФСБ отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений.
Сергей Лебедев 2024-06-11 12:36:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Он отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России. Они также занимаются их подготовкой и оснащением.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"», - сказал Александр Бортников.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались четверо террористов. Они начали расстреливать людей и поджигать помещение. В результате трагедии погибли 145 человек и еще более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял о более чем 20 задержанных, причастных к преступлению. В это число входят непосредственные исполнители и пособники теракта.

#Теракт #Украина #ФСБ #Киев #Александр Бортников #причастность #Крокус сити холл #украинская разведка
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