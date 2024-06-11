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Житель Ростовской области из ревности убил сожительницу кувалдой

Перед этим злоумышленник привязал женщину к бамперу автомобиля и протащил ее по дороге.
Сергей Лебедев 2024-06-11 11:56:43
© Фото: СУ СК России по Ростовской области © Видео: СУ СК России по Ростовской области

В Ростовской области местный житель из ревности избил свою сожительницу, привязал ее тросом к бамперу автомобиля, протащил по дороге и забил кувалдой. Жестокое убийство произошло в поселке Реконструктор Аксайского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что изначально конфликт начался в доме злоумышленника. Мужчина окончательно добил свою возлюбленную уже в лесопосадке, где и пытался спрятать тело.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В данный момент с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, накануне москвич из ревности катаной убил знакомого бывшей жены. Трагедия произошла в проезде Шокальского на севере столицы.

#Ростовская область #убийство #ревность #Аксайский район #трос #кувалда
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