Житель Ростовской области из ревности убил сожительницу кувалдой

В Ростовской области местный житель из ревности избил свою сожительницу, привязал ее тросом к бамперу автомобиля, протащил по дороге и забил кувалдой. Жестокое убийство произошло в поселке Реконструктор Аксайского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что изначально конфликт начался в доме злоумышленника. Мужчина окончательно добил свою возлюбленную уже в лесопосадке, где и пытался спрятать тело.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В данный момент с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, накануне москвич из ревности катаной убил знакомого бывшей жены. Трагедия произошла в проезде Шокальского на севере столицы.