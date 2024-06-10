Москвич из ревности катаной убил знакомого бывшей жены

На севере Москвы полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали местного жителя, который в ходе драки ударил своего оппонента японским мечом катаной. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.

Конфликт произошел минувшей ночью в проезде Шокальского. По информации прокуратуры Москвы, драка возникла на почве ревности к бывшей жене.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Злоумышленник уже частично признал свою вину. Он раскаялся в содеянном.

Напомним, в конце прошлого месяца житель Сергиева Посада зарезал работницу трапезной храма Петра и Павла. Он нанес женщине 13 ножевых ранений.