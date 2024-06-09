Российский флот в этом году получит 50 новых кораблей

В этом году Минпромторг планирует передать Военно-морскому флоту РФ 50 новых кораблей различного назначения. Этот показатель почти в два раза превосходит число кораблей, переданных в прошлом, 2023 году. Об этом в программе «Военная приемка» заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«В 2023 году мы передали флоту 32 корабля - не только боевые, там есть корабли снабжения и другие. На этот год запланировано порядка пятидесяти. Это не только лодки, фрегаты, малые ракетные корабли и так далее - там есть и обеспечивающие суда, но это все для флота», - заявил Евтухов.

Стоит отметить, что это число не входят подводные лодки. При этом ведомство максимальное внимание уделяет именно фрегатам и корветам - так как они могут работать в дальней морской зоне.

«Мы фрегаты строим уже не первый год - много фрегатов и корветов уже находится на вооружении и несут боевое дежурство... Эти корабли постоянно совершенствуются. В процессе строительства серии кораблей всегда дополнительно вносятся дополнительные изменения, чтобы эти корабли были более оснащенными, более подготовленными, более современными», - заявил Евтухов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Фрегаты. Гиперзвук. "Циркон"» на сайте телеканала «Звезда». Героем программы станет фрегат «Адмирал Головко». В рамках учений Северного флота корабль пройдет целую череду испытаний: будет уходить от ракетных атак, пересекать минные поля, с помощью скоростной пушки системы «Палаш» и зенитного комплекса «Полимент-Редут» отобьет нападение с воздуха, и сам нанесет удар: по морским и береговым целям.