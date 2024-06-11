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В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют в столице дождь с грозой, градом и сильным ветром.
Сергей Лебедев Елизавета Пронина 2024-06-11 10:15:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Минувшей ночью в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди зафиксировали в Северном, Центральном и Юго-Западном административных округах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что интенсивные осадки ожидаются в течение вторника и среды. Дождь может сопровождаться грозой, градом и сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду.

«За двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы», - подчеркнули в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Напомним, ранее автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по управлению автомобилем во время ливня. По словам собеседника «Звезды», дождливая погода может нести серьезную опасность при неаккуратном вождении.

#Москва #в стране и мире #дождь #Град #осадки #ветер #ливень
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