В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

Минувшей ночью в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди зафиксировали в Северном, Центральном и Юго-Западном административных округах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что интенсивные осадки ожидаются в течение вторника и среды. Дождь может сопровождаться грозой, градом и сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду.

«За двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы», - подчеркнули в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Напомним, ранее автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по управлению автомобилем во время ливня. По словам собеседника «Звезды», дождливая погода может нести серьезную опасность при неаккуратном вождении.