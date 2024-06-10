Экипажи Су-34 сбросили бомбы на пехоту ВСУ в зоне спецоперации

Российская авиация продолжает громить украинских боевиков. МО РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по вражескому опорному пункту и живой силе неприятеля.

Удар наносили в зоне ответственности группировки войск «Восток», используя при этом фугасные авиабомбы, оборудованные универсальным модулем планирования и коррекции. Его применение позволяет работать с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Экипажи получили подтверждение об уничтожении намеченных целей от разведки и вернулись на аэродром.



Инженер авиаслужбы эскандрильи Андрей отметил, что опыт СВО помогает осуществить разработку и внедрение новых решений в конструкцию самолетов, что повышает эффективность их использования.





Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.