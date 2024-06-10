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Экипажи Су-34 сбросили бомбы на пехоту ВСУ в зоне спецоперации

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2024-06-10 11:38:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская авиация продолжает громить украинских боевиков. МО РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по вражескому опорному пункту и живой силе неприятеля. 

Удар наносили в зоне ответственности группировки войск «Восток», используя при этом фугасные авиабомбы, оборудованные универсальным модулем планирования и коррекции. Его применение позволяет работать с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. 

Экипажи получили подтверждение об уничтожении намеченных целей от разведки и вернулись на аэродром. 
  
Инженер авиаслужбы эскандрильи Андрей отметил, что опыт СВО помогает осуществить разработку и внедрение новых решений в конструкцию самолетов, что повышает эффективность их использования. 


 
Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #СВО
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