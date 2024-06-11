На Ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил троих боевиков ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком «Леопард». Кроме того, FPV-дроном был поражен вражеский опорный пункт.

«Не ожидал увидеть: группа противника заходила и выходила постоянно на дорогу. Поджидали птички, пока прилетят со сбросами к ним, начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого "двести" они перестали выходить. Мы прилетаем, чтобы они больше не ходили так легко и не завозили свои силы», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Молот».

На Ореховском направлении цели украинских националистов, в основном, поражаются силами артиллерии группировки. Все необходимые координаты поставляют расчеты дронов, они же корректируют ведение огня.

В большинстве случаев под удар попадают дальние позиции ВСУ, расположенные в 10 километрах, где противник, как ему думается, чувствует себя в безопасности.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.