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FPV-дрон уничтожил боевиков ВСУ, укрывшихся под сгоревшим «Леопардом»

Позиции ВСУ всегда находятся под наблюдением расчетов ударных беспилотников и оперативно уничтожаются.
2024-06-11 05:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил троих боевиков ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком «Леопард». Кроме того, FPV-дроном был поражен вражеский опорный пункт.

«Не ожидал увидеть: группа противника заходила и выходила постоянно на дорогу. Поджидали птички, пока прилетят со сбросами к ним, начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого "двести" они перестали выходить. Мы прилетаем, чтобы они больше не ходили так легко и не завозили свои силы», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Молот».

На Ореховском направлении цели украинских националистов, в основном, поражаются силами артиллерии группировки. Все необходимые координаты поставляют расчеты дронов, они же корректируют ведение огня.

В большинстве случаев под удар попадают дальние позиции ВСУ, расположенные в 10 километрах, где противник, как ему думается, чувствует себя в безопасности.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #Леопард #FPV-дрон
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