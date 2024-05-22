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Оператор БПЛА показал весь процесс работы по уничтожению опорника ВСУ

На видео один российский дрон нанес удар по опорному пункту боевиков, а другой повредил вражескую БМП.
2024-05-22 05:25:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожают противника севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. На опубликованном видео они уничтожают опорный пункт украинских боевиков.

Оператор расчета разведывательных БПЛА показал свою работу совместно с расчетом ударных беспилотников. Благодаря слаженной работе им удалось уничтожить опорный пункт ВСУ, а также повредить вражескую БМП.

«В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит», - рассказал заместитель командира роты с позывным Чегевара.

Ранее уссурийские десантники показали штурм опорного пункта украинских боевиков у Андреевки. В течение дня наши бойцы уничтожали личный состав противника, а на штурм пошли с наступлением темноты. В конце концов, они овладели опорником, а противник бежал, бросив раненых и убитых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #мотострелки #БМП #опорный пункт всу
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