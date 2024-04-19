Эксперт Левина назвала востребованные сферы для трудоустройства летом

Лето не самая лучшая пора для поиска новой работы, но только если вы не претендуете на должность в сфере строительства, сельского хозяйства и ресторанном бизнесе. Здесь набор кадров уже активно начался. Об этом «Звезде» рассказала эксперт в области рынка труда Юлия Левина.

«В каждой отрасли есть своя сезонность. У кого-то зима более активная, у кого-то лето и так далее. Надо смотреть, где вы ищете работу, и от этого отталкиваться. Очень сильно активизируется отельно-ресторанная сфера, где нужно очень много персонала именно на лето. Эти вакансии помогают закрывать студенты. Сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли, строительство - там активность летом высокая», - отметила Левина.

Остальным соискателям лучше дождаться осени, когда из отпусков вернутся сотрудники кадровых отделов и руководство компаний, на работу в которых вы претендуете.

«Мы всегда видим спад на январских и майских праздниках, а лето - сезон отпусков. Самый активный сезон - вся осень до январских праздников и с февраля до марта-апреля. У нас люди любят отдыхать и жизнь замирает летом», - отметила эксперт.

Ранее HR-специалист и психолог Зулия Лоикова рассказала, как добиться повышения зарплаты на своем месте работы. По мнению специалиста, у соискателя будет больше шансов, если он заранее подготовится к беседе с начальством, изучит рынок и примет во внимание финансовые возможности компании. Кроме того, необходимо трезво оценивать свои способности. Любое повышение зарплаты должно быть мотивированным.