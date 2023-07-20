Курсанты отправились в свои первые полеты на Як-130 в Краснодарском крае

Первый раз оказавшись в воздухе, будущие летчики испытывают эйфорию - по их признанию, это ощущение мотивирует учиться прилежнее.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На аэродроме — учебно-боевой Як-130. Летчики называют его еще «летающей партой». Двухместный самолет, легкий и удобный. Место инструктора выше, угол обзора больше. Так проще следить за действиями курсанта. Перед полетом обязательно проверка. Пока один осматривает машину снаружи, второй должен следить за датчиками внутри. А дальше - работа инженера: проверка закрылок и шасси. Затем - разбег, отрыв и взлет.

Курсанты должны знать все эти нюансы. Управление Як-130 доверили третьекурсникам. На кону — допуск к самостоятельным вылетам.

«Первый полет был больше воодушевлявший. Он показал, что может современная техника в бою сделать, какие маневры выполнять. Это только замотивировало усерднее учиться», - заметил курсант Михаил.

Перед тем, как подняться в небо, надо понять принцип работы на земле. Говорят, то, что здесь на «отлично», в воздухе может быть на слабую «троечку».

Инструктор объясняет «на пальцах», что нужно сделать: отработка вертикальных и горизонтальных фигур, виражи, пикирование. «Пеший по-летному», пока что с моделью в руках.

Как шутят уже опытные летчики, это все равно, что на водительские права сдавать. На деле, конечно, сложнее.

«Если сравнить самолет с машиной, общего у них только две педали. Только это не газ и тормоз, а повороты вправо и влево. И завести его непросто: сначала надо включить питание, потом запустить двигатель и проверить все системы самолета. А это десятки кнопок», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Алина Пчелинцева.

Вылетов - по два в день. Длятся они не больше часа. Надо показать вираж, пикирование, разворот и переворот. И, кажется, курсанты совсем не устают. Маршрут полетов заранее выверен. Главное — наработать летную практику.

«Они выполняют фигуры простого пилотажа, потом к наиболее сложному пилотажу - боевое применение по воздушным целям», - заметил заместитель командира учебного полка Сергей Багинский.

От курсанта до летчика - пять лет обучения. Только пока курсанты об этом даже не думают, их манит бескрайнее небо и возможности боевых машин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.