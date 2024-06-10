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Ивановские десантники под Часовым Яром уничтожили автомобили ВСУ

Артиллеристы наносят удары по националистам, пытающимся прорвать российскую оборону.
2024-06-10 06:56:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции артиллеристы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по украинским боевикам. Подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» бьют по автомобильной технике врага, которая перевозит личный состав противника для ротации.

Также уничтожается живая сила противника, пытающаяся прорвать российскую оборону под Часовым Яром. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Работаем часто. Работаем с выездом, то есть машины не стоят. Получаем боевую задачу, выезжаем на огневые позиции, в одну или две машины, как мы называем "коробочки", отстреливаем и быстро уезжаем. В связи с этим противник не может нас засечь», - рассказал командир взвода с позывным «Кура».

Экипажи «Нона-С» работают с закрытых огневых позиции. Они стреляют по указанным координатам по навесной траектории.

После выполнения задачи артиллеристы быстро маскируют свою позицию. После этого десантники уходят в укрытие.

Ранее в Минобороны России показали, как бойцы ВДВ захватывают украинский опорный пункт у Часова Яра. Десантники пошли на штурм после того, как артиллерия подавила огневые точки боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #артиллерия #Нона-С #МО РФ #часов яр
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