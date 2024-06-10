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Reuters : G7 может сделать предупреждение банкам Китая из-за помощи РФ

Ожидается, что США и их партнеры обратятся к небольшим финансовым учреждениям из КНР.
Сергей Лебедев 2024-06-10 06:26:34
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress

Страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня, намерены выступить с предупреждением в адрес небольших китайских банков о прекращении помощи России в якобы уклонении от западных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«В ходе частных встреч лидеры уделят особое внимание угрозе, которую представляет растущая российско-китайская торговля», - отмечается в публикации.

Уточняется, что США и их партнеры во время саммита не предпримут немедленных мер против каких-либо банков. При этом предупреждения не затронут крупнейшие китайские финансовые учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и страны G7 обсуждают введение санкций против банков третьих стран. Возможные ограничения коснутся финансовых учреждений, которые используют российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), являющуюся своеобразным аналогом SWIFT.

#Китай #санкции #Саммит #кнр #G7 #ограничения #Большая семерка
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