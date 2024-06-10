Страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня, намерены выступить с предупреждением в адрес небольших китайских банков о прекращении помощи России в якобы уклонении от западных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«В ходе частных встреч лидеры уделят особое внимание угрозе, которую представляет растущая российско-китайская торговля», - отмечается в публикации.

Уточняется, что США и их партнеры во время саммита не предпримут немедленных мер против каких-либо банков. При этом предупреждения не затронут крупнейшие китайские финансовые учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и страны G7 обсуждают введение санкций против банков третьих стран. Возможные ограничения коснутся финансовых учреждений, которые используют российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), являющуюся своеобразным аналогом SWIFT.