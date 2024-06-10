Расчеты «Ураганов» обеспечили прорыв обороны ВСУ под Новомихайловкой

На Южно-Донецком направлении РСЗО «Ураган» отстреливает сразу восемь ракет. Это половина пакета. Площадь поражения - 30 футбольных полей. Шквальным огнем артиллеристы из Сахалина обеспечивают продвижение наших подразделений в районе Константиновки и Новомихайловки.

«Работаем каждый день, дежурим 24 на 7, помогаем нашим пацанам в пехоте. Цели постоянно приходят, разведка докладывает. Командные пункты, бронетехнику, пехоту врага. Недавно поразили командный пункт в Константиновке», - рассказал командир БМ «Ураган» с позывным Лихома.

Заряжены, замаскированы, боевые машины на дежурстве скрываются в лесопосадках. Позиции ожидания, как и огневые, меняются постоянно. Но так, чтобы выкатиться на стрельбу можно было за пару минут. Наводчики и командиры боевых машин кто пять, а кто десять лет на контрактной службе. Под их руководством набираются опыта молодые. Номер расчета с говорящим позывным Киндер. Отвечает за то, чтобы «Ураган» занял строго горизонтальное положение.

«Моя задача - поднять домкраты так, чтобы машина не осела и была более точная стрельба. Интересная машина очень, нравится на ней работать. Мы уже два года здесь и ночью хорошо работаем, и днем замечательно», - объяснил номер расчета с позывным Киндер.

Еще одна задача Киндера - следить за небом. Возможно появление разведывательных или ударных дронов украинских боевиков. Хотя артиллеристы всегда работают под прикрытием. «Ураганы» работают как по переднему краю, так и в глубину линии обороны боевиков. Наносят не только массированные, но и точечные удары одним-двумя боеприпасами.

Операторы БПЛА фиксируют уничтожение командного пункта и пехоты противника в укрытии. Расчет «Урагана» на позиции не задерживается. Механик-водитель с позывным Тымь, в честь реки на родном Сахалине, говорит, что расчет слаженный и что он машиной доволен.

«Фактически домкраты только убрали, и мы уже на ходу. Пара минут домкраты скрутили, пакет свернули, все - мы уже уехали. Бежит достаточно хорошо, пока не подводила. Главное - своевременно смотреть, обслуживать», - отметил механик-водитель с позывным Тымь.

Маршруты отхода тоже постоянно меняются - чтобы не вычислила вражеская разведка. На счету каждого расчета сахалинских артиллеристов-реактивщиков по несколько сотен уничтоженных целей. Особенно гордятся контрбатарейной работой. Чтобы достать орудие противника на огневой позиции, требуются точность и сноровка. В числе недавно пораженных целей - гаубицы «три топора» и М119 американского производства.