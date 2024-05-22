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Расчет «Урагана» группировки войск «Север» сорвал контратаку ВСУ

Российское мотострелковое подразделение закрепилось на только что взятой высоте. С поднятого беспилотника удалось заметить штурмовые группы врага, выдвинувшиеся, чтобы отбить утерянное. И тут в дело вступила реактивная артиллерия.
2024-05-22 10:49:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российской РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Север» сорвал контратаку украинской пехоты. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российские мотострелки заняли высоту, ранее контролируемую украинскими боевиками. Сразу же после этого оператор беспилотника обнаружил штурмовые группы неприятеля, выдвинувшиеся в сторону занятой позиции, чтобы отбить ее. 

Огневую задачу тут же передали на пункт управления огнем артиллерии. Десять минут спустя в воздухе уже были российские реактивные снаряды. Разрываясь на земле, они поражали штурмовиков врага - в тот раз неприятель потерял до 30 боевиков убитыми и ранеными. Контратака была сорвана. 

Старший офицер батареи «Ураганов» констатировал отличный настрой у расчетов. Боевой дух, по его словам, находится на высшем уровне, а все задачи выполняются вовремя. 

Ранее сообщалось, что танкисты нанесли удары по пункту управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ураган #контратака #СВО #Группировка войск Север
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