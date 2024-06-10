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В Зимбабве собрали небывалый урожай благодаря удобрениям из России

Ранее Владимир Путин назвал взаимоотношения России с Африкой одним из приоритетных направлений.
Ян Брацкий 2024-06-10 04:50:20
© Фото: Sitraka Rajaonarison XinHua Globallookpress

Фермеры в Зимбабве собрали небывалый урожай благодаря удобрениям из России. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент страны Эммерсон Мнангагва.

«Мы очень благодарны за это, и в результате этой поставки у нас будет невероятный урожай, потому что у нас достаточно удобрений», - приводит ТАСС слова Мнангагва.

В заключении президент Зимбабве сказал, что африканский континент перестал быть спящим гигантом и вскоре поднимется и «зарычит, как лев».

На минувшей неделе президент Владимир Путин провел встречу с лидером Зимбабве на полях ПМЭФ-2024. Российский лидер назвал развитие отношений официальной Москвы с африканским континентом одним из приоритетных направлений.

Эти отношения динамично развиваются на протяжении последних лет, отметил президент Путин. Также он рассказал своему коллеге о новых формах взаимодействия двух стран, в том числе в форматах встреч и консультаций на уровне представителей МИД стран.

#Россия #Путин #урожай #зимбабве #удобрения
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