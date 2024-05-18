«Гиацинты» уничтожают пункты операторов БПЛА на Херсонском направлении

За 40 секунд 152-миллиметровый снаряд пушки прилетает на правый берег Днепра. Там, по информации с разведывательных дронов, расположилась артиллерия ВСУ. Разведка передала нашим десантникам координаты цели. Расчет «Гиацинта-Б» получил команду и зачитанные минуты доложил о готовности.

«В основном мы работаем на контрбатарейную борьбу. Уничтожаем минометы, орудия, самоходные орудия. Сейчас, в последнее время, очень часто работаем по пунктам операторов БПЛА», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Кама».

При попадании снаряда от техники противника буквально ничего не остается. Работать приходится не только по машинам, но иногда даже по лодкам, говорят бойцы.

Обильный снегопад, сильный дождь, туман и солнце - для «Гиацинта-Б» нет непреодолимых препятствий. Как говорят военные, плохая погода - это наоборот плюс. Ведь вражеский беспилотник не сможет обнаружить их местоположение.

Но и наши дроны тогда не поднимаются в воздух. В таком случае приходится работать по заранее разведанным целям. Этот артиллерийский расчет - из состава ВДВ. Раньше у десантников «Гиацинтов» не было, но опыт СВО внес свои коррективы. Командир орудия с позывным «Ефим» - самый младший в подразделении, но уже руководит расчетом. Очень хотел попасть в элитные войска. На фронт пошел добровольно сразу после срочной службы, подписал контракт в 2023 году.

«Вроде все друг друга понимаем. Справляемся. Работаем довольно-таки часто. Цели приходят - отрабатываем и уходим», - рассказывает он.

А вот самый старший по возрасту военнослужащий с позывным «Плаха» прошел первую чеченскую войну. Смена специализации нисколько не огорчила бойца. Напротив - говорит, что так интереснее. А тот боевой опыт необходим и для артиллериста.

«Подписал контракт с ВДВ, и вот - в артиллерию. Хотелось, интересно было. Смотреть, как говорится, весь процесс этот, вот это с пушкой все. Огрызаются, честно говоря, огрызаются. Но мы все равно их давим. Бьем его, стараемся. Ну, а что делать», - говорит номер расчета «Плаха».

Отработка по обозначенным целям занимает не больше 10 минут. Затем «Гиацинт» маскируют, а расчет направляется в укрытие в ожидании следующей боевой задачи.