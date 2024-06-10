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Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии

По словам премьер-министра Венгрии,  своим выбором граждане четко выразили, что хотят мира. 
Ирина Егорова 2024-06-10 03:37:13
© Фото: Attila Volgyi XinHua Globallookpress

Правящий альянс Фидес-Христианско-демократической народной партии победил на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии. О победе сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане четко выразили, что хотят мира», - цитирует венгерского премьера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правая партия АдГ вышла на второе место на выборах в Европарламент, набрав 14,5% голосов. Во Франции также лидирует крайне правая партия «Национальное объединение» - НО набирает 32% голосов. 

#Европарламент #Выборы #голосование #Венгрия #орбан #партия
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