Глубокий кризис в ЕС изменил расклад сил на выборах в Европарламент

На этой неделе, по всему Старому Свету проходили выборы. Выбирают депутатов, которые потом должны будут представлять свои страны в Брюсселе, в Европарламенте. И эксперты, работающие в бюрократических кругах, к этим выборам относятся с тревогой. В предпочтениях избирателей по всей Европе намечается серьезный сдвиг вправо. Консервативные партии по итогам голосования могут значительно усилить свои позиции.

Эти крупнейшие в мире транснациональные выборы, на которых могут проголосовать почти 400 миллионов человек, запомнятся многим. Впервые за всю историю они проходят в условиях, когда вся Европа втянута в военный конфликт на Украине.

«Мы заявляем, что Россия не является нашим врагом. И мы говорим, что альянс между Россией и Францией был многие годы и много раз в истории. И конфликт, который происходит сейчас, он был спровоцирован НАТО», - рассказал кандидат в депутаты Европарламента Франсуа Асселино.

На 720 мест в Европарламенте претендуют 200 политических партий по всей Европе. Одна только Франция представляет 38 партий.

Но как говорят сами европейцы: право выбора им дали, но выбирать не из кого. Социальные проблемы, которые реально волнуют граждан, евробюрократы задвигают на второй план. Они не признают бедность, не замечают бездомных на каждом углу, не контролируют миграцию. В разгаре и экономический кризис.

«Цены на продукты колоссально взлетели, минимум в 2-3 раза. Мне приходится выбирать: тратить деньги на еду или на вещи первой необходимости. В итоге я вынуждена отдавать еду своим детям, а сама остаюсь голодной», - призналась жительница Германии Николь Гундлах.

Криминальные сводки только подливают масла в огонь. На минувшей неделе беженец из Афганистана устроил поножовщину в немецком Манхайме. В результате ранения получил общественник, который выступал за запрет строительства мечетей. На фоне таких новостей среди европейцев становятся популярными - правые, то есть патриотические силы. Бюрократы же наоборот - предлагают с проблемой мигрантов смириться, а значит и сохранить бремя на их содержание за простыми европейцами.

О том, в каких социально-экономических реалиях проходят выборы в Европарламент и что бюрократы в Брюсселе готовы предложить простым жителям в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».