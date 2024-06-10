Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН»*

Лидер организации и командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Николай Кохановский ликвидирован в ходе боев под Волчанском. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале.

Кохановский известен тем, что являлся постоянным участником акций, маршей и шествий националистов, например, в честь дня рождения Бандеры. Также погибший выступал за срыв Минских соглашений в 2019 году. Движение под его лидерством участвовало в митингах против дочерних организаций российских банков в Киеве.

В 2022 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистскими и запретил на территории страны деятельности трех украинских националистических объединений, в том числе нацобъединения «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН)*.

*ОУН - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.