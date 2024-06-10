МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН»*

Николай Кохановский участвовал в митингах против срыва Минских соглашений, а также был постоянным участником акций, шествий националистов в Киеве.
Ирина Егорова 2024-06-10 23:20:08
© Фото: Serg GlovnyZUMAPRESS.com, Global Look Press

Лидер организации и командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Николай Кохановский ликвидирован в ходе боев под Волчанском. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале.

Кохановский известен тем, что являлся постоянным участником акций, маршей и шествий националистов, например, в честь дня рождения Бандеры. Также погибший выступал за срыв Минских соглашений в 2019 году. Движение под его лидерством участвовало в митингах против дочерних организаций российских банков в Киеве.

В 2022 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистскими и запретил на территории страны деятельности трех украинских националистических объединений, в том числе  нацобъединения «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН)*.

*ОУН - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

#лидер #экстремистская организация #движение #Украинские националисты #Волчанск #николай кохановский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 