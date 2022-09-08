В России признали три украинские организации экстремистскими

Их деятельность запрещена на территории страны.

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Сегодня Верховный суд Российской Федерации признал экстремистскими и запретил на территории страны деятельности трех украинских националистических объединений. Он удовлетворил иск генерального прокурора РФ.

Под запрет попали общественная организация «СИЧ-С14»*, нацобъединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН)* и группировка «Черный комитет»*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Напомним, в минувшем августе Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании полка «Азов»** террористической организацией. Его деятельность запрещена в РФ.

* «СИЧ-С14», «Черный комитет», ОУН - экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.

** «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.