В России признали три украинские организации экстремистскими
Сегодня Верховный суд Российской Федерации признал экстремистскими и запретил на территории страны деятельности трех украинских националистических объединений. Он удовлетворил иск генерального прокурора РФ.
Под запрет попали общественная организация «СИЧ-С14»*, нацобъединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН)* и группировка «Черный комитет»*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.
Напомним, в минувшем августе Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании полка «Азов»** террористической организацией. Его деятельность запрещена в РФ.
* «СИЧ-С14», «Черный комитет», ОУН - экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.
** «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.