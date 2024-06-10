Путин обсудил с президентом Бразилии конференцию по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильской коллегой Лулой да Силвой, в ходе которого стороны обсудили мирное урегулирование на Украине и развитие российско-бразильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой «мирной конференцией» в Швейцарии», - говорится в сообщении.

Бразильский лидер в свою очередь заявил о намерении продолжить поиск способов достичь мирного разрешения украинского кризиса, а также напомнил о готовности провести конференцию, которая стала бы альтернативой швейцарской. Речь идет о совместной инициативе КНР и Бразилии.

Стороны также подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии партнерства, в частности, страны будут углублять связи по линии БРИКС и «Группы двадцати».

Напомним, конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня, представителей России на мероприятии не будет. Также о своем отсутствии заявили в Китае, Саудовской Аравии, Пакистане и ряде других стран.