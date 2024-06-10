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Путин обсудил с президентом Бразилии конференцию по Украине

Лидеры России и Бразилии обсудили предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии, президент России изложил точку зрения Москвы по этому вопросу.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 20:19:03
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильской коллегой Лулой да Силвой, в ходе которого стороны обсудили мирное урегулирование на Украине и развитие российско-бразильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой «мирной конференцией» в Швейцарии», - говорится в сообщении.

Бразильский лидер в свою очередь заявил о намерении продолжить поиск способов достичь мирного разрешения украинского кризиса, а также напомнил о готовности провести конференцию, которая стала бы альтернативой швейцарской. Речь идет о совместной инициативе КНР и Бразилии.

Стороны также подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии партнерства, в частности, страны будут углублять связи по линии БРИКС и «Группы двадцати».

Напомним, конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня, представителей России на мероприятии не будет. Также о своем отсутствии заявили в Китае, Саудовской Аравии, Пакистане и ряде других стран.

#Россия #Украина #Владимир Путин #Бразилия #Лула да Силва #мирная конференция
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