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Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска мира

Директор Службы внешней разведки России сделал ряд заявлений, касающихся Украины и Запада.
Мария Зайцева 2024-05-24 13:00:46
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Предстоящие переговоры по Украине в Швейцарии не имеют ничего общего с поиском пути к миру. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

Нарышкин назвал мирную конференцию в Швейцарии, которая должна пройти там 15-16 июня, имитацией поиска пути к миру.

Директор СВР также сообщил, что западные элиты находятся в замешательстве в связи с переходом к России стратегической инициативы на фронте. По его словам, в США и некоторых странах Европы делаются взаимоисключающие заявления и оценки положения Украины, связанные с осознанием выигрышного положения ВС РФ.

Сергей Нарышкин высказался и про ситуацию со стрельбой в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он заявил, что покушение на Фицо было попыткой убрать человека, который неудобен для либеральных элит. При этом он подчеркнул, что вице-премьер осмелился выступить в защиту интересов своей страны.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ заявил о возможности Запада развязать крупномасштабный конфликт.

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