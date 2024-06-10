Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, которые освещают тему специальной военной операции, на мероприятии от «Звезды» присутствовал корреспондент Павел Кутаренко. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что разговор получился конструктивным и откровенным, а также пообещали, что подобные встречи будут происходить на регулярной основе.

Сегодня глава Минобороны также провел совещание по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на встрече также присутствовал глава Минздрава Михаил Мурашко. На совещании обсудили медпомощь раненным в зоне спецоперации военным, а также вопросы протезирования бойцов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.