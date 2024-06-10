Синоптик Вильфанд заявил о начале купального сезона на Черном море

Купальный сезон на курортах Черного моря начался, температура воды в море комфортная, а температура воздуха в Краснодарском крае достигает +32-37 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Черноморском побережье установилась жаркая погода,

антициклональный режим... Температура воды на Черноморском побережье уже совершенно комфортная. В Анапе +22°С, в Туапсе и Сочи +22...+23°С, купальный сезон начался», - сказал синоптик в беседе с RT.

По его словам, плавательный сезон в регионе можно считать открытым, так как именно при температуре воды +22 градуса и выше врачи разрешают плавать даже детям.

Через 10 дней также можно будет купаться в Крыму, где купальный сезон традиционно немного отстает. В Ялте, Феодосии и Евпатории температура воды достигает +19-21 градуса.

В конце июня - начале июля можно будет говорить о купании в Калининградской области, все это время вода в регионе постепенно прогревалась благодаря антициклону. По словам синоптика, для Калининграда открытие купального сезона в такие сроки - это очень рано.

Накануне специалист также прогнозировал, что июнь текущего года станет первым или вторым в ранге самых жарких месяцев в России за счет влияния Эль-Ниньо.