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Лидер группы «Пасека» Медведкин отправлен в СИЗО за нападение с ножом

Музыканта обвиняют в ранении главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и убийстве его знакомого.
Владимир Рубанов 2024-06-10 17:20:40
© Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы © Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы

Измайловский районный суд Москвы отправил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина под арест до 8 августа.

Медведкина обвиняют по двум статьям - убийство двух и более лиц и покушение на преступление. Как считает следствие, рок-музыкант напал с ножом на незнакомцев и ударил их около девяти раз в область жизненно важных органов. Один из потерпевших умер, второй попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве был ранен глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, а его знакомый погиб. По подозрению в нападении задержали 47-летнего музыканта Романа Медведкина.

По данным полицейских, между двумя компаниями на Сиреневом бульваре возник конфликт, который перерос в драку. Как предполагает менеджер рок-группы «Пасека» Павел Жилов, Медведкин защищался, но превысил нормы самообороны.

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