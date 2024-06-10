Лидер группы «Пасека» Медведкин отправлен в СИЗО за нападение с ножом

Измайловский районный суд Москвы отправил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина под арест до 8 августа.

Медведкина обвиняют по двум статьям - убийство двух и более лиц и покушение на преступление. Как считает следствие, рок-музыкант напал с ножом на незнакомцев и ударил их около девяти раз в область жизненно важных органов. Один из потерпевших умер, второй попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве был ранен глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, а его знакомый погиб. По подозрению в нападении задержали 47-летнего музыканта Романа Медведкина.

По данным полицейских, между двумя компаниями на Сиреневом бульваре возник конфликт, который перерос в драку. Как предполагает менеджер рок-группы «Пасека» Павел Жилов, Медведкин защищался, но превысил нормы самообороны.