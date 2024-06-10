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Индексацию пенсий работающим россиянам возобновят с 1 февраля

Председатель правительства России поручил провести разъяснительную работу об индексации выплат.
Владимир Рубанов 2024-06-10 16:38:38
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

С 1 февраля 2025 года в России проиндексируют выплаты 7,8 млн работающим пенсионерам, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Этот процесс должен идти без сбоев и быть удобным для граждан, сказал премьер-министр на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что получатели пенсий не должны писать дополнительные заявления для этого.

Мишустин обратил внимание на то, что нужно провести разъяснительную работу, чтобы люди понимали, «какую сумму они получат и из чего она складывается».

Глава правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять под личный контроль вопрос индексации пенсий. Правительство должно подготовить необходимые поправки в федеральные законы. Их могут принять уже в весеннюю сессию.

Ранее Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. 

#михаил мишустин #Пенсии #правительство РФ #работающие пенсионеры #индексация
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