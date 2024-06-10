Шойгу встретился в Москве с вице-премьером Сербии Вулиным

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу в Москве с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. Вице-премьер Республики Сербия прибыл с визитом в Москву.

«Наши отношения давно известны, понятны, цели, которые мы преследуем, тоже ясны и понятны», - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза России поздравил Вулина с назначением на пост заместителя председателя правительства Сербии и отметил, что в России дорожат сложившимися между странами и народами отношениями. В Москве ценят твердый настрой Белграда, который направлен на развитие двустороннего сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Стороны обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельно Шойгу и Вулин поговорили о противодействии вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, взаимодействии по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.