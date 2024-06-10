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Аким Апачев выступил на закрытии фестиваля музыкальных ансамблей ВС РФ

Гран-при завоевал Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Сам конкурс прошел на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона.
2024-06-10 14:21:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Музыкант Аким Апачев выступил на закрытии Х Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Об этом сообщает МО РФ.

«Торжественная церемония закрытия фестиваля завершилась награждением победителей и гала-концертом из лучших номеров творческих коллективов Минобороны с участием Джанго и Акима Апачева», - говорится в сообщении. 

Сам фестиваль прошел на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона. Гран-при выиграл Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. 

Лауреатами фестиваля первой степени стали коллективы РВСН, Северного флота и Ленинградского военного округа. Кроме этого, были выбраны победители в номинациях «Лучший балет ансамбля», «Лучший режиссер», «Лучший оркестр ансамбля», «Лучший дирижер», «Лучший художник по костюмам», «Лучший хор ансамбля».

Ранее сообщалось, что артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед танкистами в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #самара #выступление #ансамбли #Аким Апачев
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