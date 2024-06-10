МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 30 украинцев на грузовике с военными номерами бежали в Венгрию

Пограничники задержали прорвавшихся через границу украинцев.
Сергей Лебедев 2024-06-10 14:27:12
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Грузовик с военными номерами незаконно пересек украинскую границу с Венгрией. В машине находились 32 человека. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы.

«Смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины», - заявили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в ходе проверки принадлежность грузовика к военным формированиям не была установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что более четырех десятков скрывающихся от мобилизации украинцев погибли при попытке сбежать в Европу через Тису. Только в мае текущего года 10 человек утонули в пограничной реке.

#в стране и мире #грузовик #Украина #граница #Пограничники #Венгрия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 