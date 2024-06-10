Более 30 украинцев на грузовике с военными номерами бежали в Венгрию

Грузовик с военными номерами незаконно пересек украинскую границу с Венгрией. В машине находились 32 человека. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы.

«Смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины», - заявили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в ходе проверки принадлежность грузовика к военным формированиям не была установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что более четырех десятков скрывающихся от мобилизации украинцев погибли при попытке сбежать в Европу через Тису. Только в мае текущего года 10 человек утонули в пограничной реке.