Саперы применили робота для разминирования в Авдеевке

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» в ходе разминирования применили спецтехнику и робототехнические комплексы разминирования в Авдеевке. При помощи современных миноискателей саперы проводят инженерную разведку городских кварталов и придомовых участков.

«Выходят саперы на разведку и подтверждают наличие мин. Далее выезжает машина. Комплекс дистанционно управляемый. Сложностей нет, разминирование до тысячи метров, расстояние безопасное. После него идут саперы, проверяют оставшееся. До 95% всего он поднимает», - рассказал оператор-сапер с позывным «Тихий».

Для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования «Корт-Б» с установленным колейным минным тралом. Также, для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

За время боевой работы военнослужащим неоднократно приходилось обезвреживать различные виды мин как советского, так и иностранного производства, а также «мины-ловушки» и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.