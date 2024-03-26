Российские военные подключили к разминированию Авдеевки роботов-саперов «Уран-6»

Саперы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск используют для разминирования Авдеевки робототехнический комплекс «Уран-6», сообщает Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что саперы выполняют свою работу, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог, улиц и жилой застройки. Осматривается территория частного сектора на наличие мин и боеприпасов, которые оставил противник. Изучается местность с помощью миноискателей, щупов и робототехнического комплекса «Уран-6».

«Уран-6» - робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.