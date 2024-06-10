В РФ представили распознающий пехоту врага с помощью нейросети дрон

В России создали беспилотник, который может выявить живую силу противника при помощи искусственного интеллекта. Благодаря нейросети дрон способен распознавать пехоту противника и держать свое положение так, чтобы оператор сосредоточился на поражении цели, рассказал «Звезде» один из его создателей с позывным Оби-Ван.

«Зависает над целью, фокусируется и держит свое местоположение по машинному зрению, помогая оператору сосредоточиться на работе с полезной нагрузкой», - пояснил он на выставке HeliRussia 2024.

Беспилотник работает на нестандартных частотах, поэтому невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Ранее Минобороны показало, как российские военные уничтожают американскую БМП М2 Bradley с помощью FPV-дрона. На кадрах от первого лица видно, как дрон влетает в стоящую на дороге машину, после чего запись обрывается.