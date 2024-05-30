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Житель Сергиева Посада зарезал работницу трапезной храма Петра и Павла

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Это бездомный.
Владимир Рубанов 2024-05-30 14:20:09
© Фото: Прокуратура Московской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде.

Задержан местный житель, сообщает ГСУ СК России по Московской области. С ним работают следователи, они устанавливают мотивы преступления.

Около 9 утра в четверг, 30 мая, мужчина напал на работницу трапезной храма и 13 раз ударил ее ножом. 56-летняя женщина умерла от ран на месте. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Задержанный подозреваемый - мужчина 1973 года рождения без определенного места жительства, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Нож он взял на столе в трапезной.

Предполагаемого преступника подкармливали в храме, сообщает Telegram-канал «112». Это сын работающей при храме женщины, который уже больше 20 лет состоит на учете у психиатра. Он набросился на работницу трапезной со словами «Ты отравила мою маму».

Прокуратура контролирует следствие по этому уголовному делу.

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