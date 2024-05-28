Генпрокуратура потребовала пожизненное для лидера раменской ОПГ

Гособвинение потребовало приговорить криминального авторитета Олега Медведева по кличке Шишкан к пожизненному сроку, пишет «Коммерсантъ». Членам связанной с ним преступной группы требуют дать от 12 до 24 лет колонии. Всего по делу проходит 18 человек.

Членов возглавляемого Медведевым сообщества обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлениях в Подмосковье, в том числе в бандитизме, убийствах, вымогательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе и т. д. Самое громкое из них - убийство директора АО «Раменский племзавод» Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Пожизненный срок грозит и троим ближайшим соратникам Шишкана - Эдуарду Харькову, Дмитрию Хламкину и Юрию Офицерову. Кроме того, в прокуратуре считают, что подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн руб.

По версии следователей, Шишкан, известный еще как Олег Раменский, держал под контролем одноименный район Подмосковья. Члены группировки управляли коммерческими структурами и криминальными группировками.

Семья депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой пропала без вести в 2012 году. Их тела откопали в карьере через много лет. Следствие выяснило, что с Сидоровой и ее родными расправились, когда они отказались отдать человеку Медведева земли принадлежавшего ей племзавода.

Дело слушает в выездном режиме состав судей под председательством судьи 2-го Западного окружного военного суда Алексея Гринева. Для обеспечения безопасности участников процесса суд проходит в закрытом режиме.

Изначально разбирательство должен был проводить Московский областной суд. Но Верховный суд РФ передал его военному суду. Об этом ходатайствовала Генпрокуратура, ссылаясь на то, что главный фигурант может влиять на судей и присяжных.

Сейчас продолжаются прения сторон. В них участвуют больше 20 адвокатов подсудимых. На этом этапе предстоит выступить защите и подсудимым, а потом суд удалится на вынесение приговора.